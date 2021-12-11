تأجيل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الليبية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم السبت، تأجيل القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية.
وأكدت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكيد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص.
وأوضحت المفوضية أنها تستنفد طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام القانونية والقضائية، مشيرة إلى أن هناك إجراءات قضائية وقانونية يجب اتخاذها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة حرصها على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط،
وتابعت المفوضية: “بناء على ما تقدم، ستتبنى المفوضية بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب”.
وأكدت أنها تنسق مع القضاء والبرلمان قبل إعلان قائمة مرشحي الرئاسة.
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