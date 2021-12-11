محمد بن زايد يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات ومؤسساتها الصحية ومنظمة الصحة العالمية وسبل تطويره بما يحقق أهداف الجانبين المشتركة ويخدم المجتمعات المستهدفة ويسهم في تحسين حياتها.

واطلع الشيخ محمد بن زايد على جهود المنظمة وبرامجها وأنشطتها الصحية إقليمياً وعالمياً التي تستهدف مواجهة الأمراض المعدية والقضاء عليها، بالإضافة إلى مستجدات جائحة (كوفيد-19) وجهود المنظمة وتعاونها مع المجتمع الدولي في مواجهتها.

وقال مدير منظمة الصحة إن دولة الإمارات تعد من الداعمين الرئيسيين لبرامج المنظمة ومبادراتها للقضاء على الأوبئة والأمراض المعدية.

كما ثمن تضامن دولة الإمارات مع شعوب العالم منذ بدء أزمة كورونا والمساعدات المتواصلة التي تقدمها لدعم القطاعات الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية في العديد من الدول، مشيراً إلى أهمية مبادرات الدولة الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والمعدية في مختلف مناطق العالم وأثرها الهام في تحسين حياتهم في مختلف جوانبها.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات حريصة على دعم جهود منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى مكافحة جائحة كورونا واحتواء تداعياتها الإنسانية والصحية، إضافة إلى مساندتها الجهود الدولية للتصدي للأمراض والأوبئة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أدارت أزمة جائحة (كوفيد-19) بكفاءة وإمكانيات عالية أسهمت في الحد من انتشارها واحتواء آثارها وعودة الحياة إلى طبيعتها في ظل استمرار الحملة الوطنية للتطعيم.