ليبيا: مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة تستعرضان مستجدات العملية الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم السبت مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس وفقا لوكالة الأنباء الليبية التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

وأكد زينينغا دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للانتخابات الليبية وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا.

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