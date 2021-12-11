ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ولبنان من ضمنها.
وأشار، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إلى أّنه يقدّر "التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وأن يكون منطلقا لخير الدول العربية".
وكان وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بعد استقالته، قد وجه رسالة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية الأزمة اللبنانية الخليجية إثر تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.
وقال جورج قرداحي فيها، "كرمال لبنان لازم يعرف ومن خلال والده الله يطول بعمره، الملك سلمان، الذي أمضى كثير أيام من شبابه هون في لبنان، والذي كان عنده أصدقاء كثر من اللبنانيين، وكان يحب اللبنانيين كثيرا، أنه يرجع شوي يلتفت على لبنان ويتذكر ماضي والده في لبنان، ولبنان بلد ما بحياته بكل طوائفه وبكل أحزابه، حتى الأحزاب التي هم يعارضوها..كل لبنان بحبهم..بحب المملكة العربية السعودية، ولبنان يحفظ الجميل للمملكة العربية السعودية لأن المملكة كانت دائما تقف إلى جانب لبنان، الوحيدة تقريبا، في الملمات الكبرى التي كان يتعرض لها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتي يثمن مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدعم لبنان واللبنانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.