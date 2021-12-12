اتحاد المبدعين العرب يقيم ندوة ”دور التحول الرقمي في الحوكمة” ضمن فعاليات...

أقام اتحاد المبدعين العرب ندوة عن دور التحول الرقمي في نظام الحوكمة وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والذي تستضيفه دولة بولندا فى الفترة من ٦ إلى ١٢ ديسمبر الجارى.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب؛ إن الأمر سيستوجب بذل الجهد الفائق وخصوصاً لدى الدول النامية من أجل رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع والإطلاع على أهم المستجدات وأيضا القضاء على الأمية الألكترونية. مضيفاً أنه يجب ألا نغض الطرف عن قوانين حقوق الملكية الفكرية للحد من القرصنة الإلكترونية ومجابهة أي تعديات اقتصادية أو أدبية.

شارك فى المنتدى كل من الدكتورة هالة عدلي حسين أمين المرأة في اتحاد المبدعين العرب والدكتورة سحر البرعي عضو الاتحاد، كما شارك فى المنتدى الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية "رشا حمدي" المسؤل الاقتصادي لمجموعة الثمانية؛ وأيضا كل من مسئولي وزارة الاتصالات بدولة فلسطين.

وقد أثمر المنتدى عن وضع عدة توصيات أهمها: وجود ميثاق شرف إلكتروني ورفع كفاءة العاملين بالتحول الرقمي والقضاء على الأمية الإلكترونية.