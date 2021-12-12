الإمارات تهنئ العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية، اليوم الأحد، تهنئة إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.