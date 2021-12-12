بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية، اليوم الأحد، تهنئة إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تهنئ العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.