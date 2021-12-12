ولى العهد السعودى يهنئ الكاظمي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العراق

تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقدّم ولي العهد السعودي التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.