شاهد.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي منتخب الجزائر في ”الشانزليزيه”

حدثت مواجهات بين الشرطة الفرنسية وبعض مشجعي منتخب الجزائر، الذين خرجوا إلى شارع الشانزليزيه بباريس، أمس السبت، للاحتفال بتأهل "الخضر" لنصف نهائي بطولة كأس العرب.
وتوجه العشرات من مشجعي المنتخب الجزائري إلى الشارع الشهير في العاصمة الفرنسية، للاحتفال بالفوز على المغرب والتأهل للمربع الذهبي لكأس العرب، لكن الاحتفالات لم تمر دون دخول المشجعين في مناوشات مع الشرطة الفرنسية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للشرطة الفرنسية وهي تطارد بعض المشجعين المحتفلين.
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