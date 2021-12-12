مصرع 3 اشخاص في انهيار مبنى في صقلية

قال قائد فرقة الإطفاء، اليوم الأحد، إن مبنيين انهارا في مدينة صقلية عقب انفجار أنبوب غاز مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وأضاف إن هناك ستة مفقودين وتم العثور على إثنين على قيد الحياة تحت أنقاض المبنى.
وقال قسيس، كان في قداس بمكان مجاور لموقع الانهيار أمس السبت، إن النيران اشتعلت في المبنيين بعد أن انفجر أنبوب للغاز الطبيعي في البلدة التي يقطنها 11 ألف نسمة بالقرب من أجريجينتو، المدينة الواقعة في جنوب غرب صقلية والتي تشتهر بمعابدها اليونانية.
ومازال رجال الإطفاء يحفرون وسط الأنقاض للبحث عن المفقودين.
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