ناجي سرحان: مصر ستعلن غدا عن البدء بإنشاء 3 مجمعات سكنية في...

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان غدًا عن البدء بإنشاء المجمعات السكنية الثلاثة التي تم الإعلان عنها سابقًا من جانب مصر.

وذكر سرحان في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف خسائر بقيمة 420 مليون دولار.

وأوضح أنه ما زال هناك استكمال لجهود إعادة الإعمار للبيوت المدمرة من عدوان 2014 والحروب السابقة، وتبقى نحو 1200 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها.

ولفت إلى أن عملية الإعمار تسير ببطء شديد ، داعيا السلطة لتسهيل تحويل أموال الإعمار للمتضررين بغزة، و الأمم المتحدة والدول الصديقة لحماية شعبنا من الاحتلال ورفع الحصار والبدء بعملية إعادة الإعمار.

وكانت وزارة الأشغال العامة، قد ذكرت في وقت سابق إنه من المقرر أن يصل اليوم الأحد وفد هندسي فني مصري إلى قطاع غزة،