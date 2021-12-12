فلسطين تسعى لزيادة التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنوياً

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والاتفاقيات التسع الموقعة بين الجانبين مؤخرا، عبر اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الأردنية، التي تعد أعلى مستوى تنفيذي لإدارة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

و قال غانم، “الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال هذه الاتفاقيات والتفاهمات الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن، إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا”.

وأضاف غانم في تصريح صحفي، الأحد، أن من أبرز هذه الاتفاقيات، المتعلقة في مجال شهادات المطابقة والاعتراف بالمنتجات المتبادلة بين الطرفين وجودتها، إضافة لاتفاقية في المناطق الحرة للاستثمار المشترك، التي ستقام في الجانب الأردني، بهدف تصدير المنتجات الفلسطينية بشكل مباشر من المنطقة الصناعية في أريحا إلى المنطقة الحرة، ومن ثم للأسواق العالمية.

وأشار غانم الى الاتفاق مع الجانب الأردني على ضخ المزيد من الطاقة الكهربائية لتصل الى 80 ميغا واط، مع حلول شهر أيار المقبل،وإطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي في وقت سابق، والتي سيتم من خلالها تسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية والأردنية للأسواق العربية والعالمية، ما سيزيد من الإنتاج الزراعي.

وفيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال غانم : ” تم الاتفاق على إنشاء مكون على شكل شركة من القطاعين الخاص الفلسطيني- الأردني كمرحلة أولى، بتوجيه الحكومتين من أجل تصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية بشكل مشترك إلى المحيط الإقليمي، ومن ثم للشركات العالمية الكبرى”.