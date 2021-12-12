أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والاتفاقيات التسع الموقعة بين الجانبين مؤخرا، عبر اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الأردنية، التي تعد أعلى مستوى تنفيذي لإدارة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
و قال غانم، “الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال هذه الاتفاقيات والتفاهمات الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن، إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا”.
وأضاف غانم في تصريح صحفي، الأحد، أن من أبرز هذه الاتفاقيات، المتعلقة في مجال شهادات المطابقة والاعتراف بالمنتجات المتبادلة بين الطرفين وجودتها، إضافة لاتفاقية في المناطق الحرة للاستثمار المشترك، التي ستقام في الجانب الأردني، بهدف تصدير المنتجات الفلسطينية بشكل مباشر من المنطقة الصناعية في أريحا إلى المنطقة الحرة، ومن ثم للأسواق العالمية.
وأشار غانم الى الاتفاق مع الجانب الأردني على ضخ المزيد من الطاقة الكهربائية لتصل الى 80 ميغا واط، مع حلول شهر أيار المقبل،وإطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي في وقت سابق، والتي سيتم من خلالها تسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية والأردنية للأسواق العربية والعالمية، ما سيزيد من الإنتاج الزراعي.
وفيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال غانم : ” تم الاتفاق على إنشاء مكون على شكل شركة من القطاعين الخاص الفلسطيني- الأردني كمرحلة أولى، بتوجيه الحكومتين من أجل تصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية بشكل مشترك إلى المحيط الإقليمي، ومن ثم للشركات العالمية الكبرى”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين تسعى لزيادة التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنوياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.