أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف العربي في بيان: إن "الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 200 عنصرإرهابي".
وأضاف التحالف العربي: "نفذنا 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، مشيرا إلى أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرا إرهابيا".
وقال: "ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استكهولم".
وبدأ التحالف العربي عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع استهدفت عناصر ومعدات الحوثيين، خاصة على جبهة مأرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعلن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.