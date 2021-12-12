العراق.. موالون لـ”حزب العمال الكردستاني” في سنجار يعدلون عن قرار منع الدوام...

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، أن موالين لـ"حزب العمال الكردستاني" في قضاء سنجار شمالي البلاد، عدلوا عن قرار منع الدوام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وذكر مراسلنا، أن مجلس إدارة الذاتية والديمقراطية في قضاء سنجار، أصدر كتابا جديدا يعلن فيه عدوله عن قراره بمنع الدوام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، أن مجلس إدارة الذاتية والديمقراطية في قضاء سنجار، حذر من الدوام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس "جميع المنظمات في ناحية الشمال، نعلن في سنجار وضواحيها فرض إيقاف العمل في الدوائر الحكومية كافة وغير الحكومية وجميع المنظمات والمؤسسات دون استثناء في سنجار ويمنع منعا باتا دوام أي موظف ويستمر القرار إلى إشعار آخر".
وذكرت الوثيقة: "كل من يخالف الأمر سيتحمل المسؤوليات كافة، بدءا من اليوم الأحد 12 / 12 / 2021".
ومجلس إدارة الذاتية والديمقراطية في قضاء سنجار، هي جماعة موالية لـ"حزب العمال الكردستاني" في قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية.
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