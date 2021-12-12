الداخلية السورية تصدر تعميما حول دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون إلى الوحدات...

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أصدر وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون تعميما بمنع دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد إلى الوحدات الشرطية اعتبارا من الأول من يناير 2022.
وجاء في تعميم لوزارة الداخلية السورية: "إنه في إطار متابعة إجراءات التصدي لوباء كورونا المستجد، وحرصا من وزارة الداخلية على صحة المواطنين والمراجعين في الوحدات الشرطية فإنه يطلب منهم بمنع دخول دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد إلى الوحدات الشرطية اعتباراً من 1-1-2021".
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