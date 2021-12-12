مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
انخفض مؤشر بورصة مسقط (30) بـ (1ر21) نقطة وبنسبة (526ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (09ر3987) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (15ر4008) نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (3) ملايين وألفين و(917) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر24) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(408) آلاف و(572) ريالًا عُمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (164ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (95ر21) مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و(668) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (55ر55) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (156) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (20ر5) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا (512) ألف ريال عُماني وبنسبة (34ر50) في المائة.
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