سانا: قوات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في ريف دير الزور واختطفت...

نفذت طائرات أمريكية، فجر اليوم، عملية إنزال جوي في مدينة البصيرة السورية، واختطفت عددا من المدنيين، بحسب وكالة "سانا" السورية.

وأفاد مراسل "سانا" بأن "طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين".

وبحسب الوكالة، فإن الطائرات الأمريكية نفذت أيضا في السابع من الشهر الجاري عملية إنزال جوي، بمساندة مجموعة من مسلحي "قسد" المرتبطة بها، على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.