ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 66 ألفا فى الاردن

ارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 66 ألفا و728 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية وفاة 11 ألفا و982 شخصا في البلاد جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 41 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و100 ألف و33 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 931 ألفا و 323 حالة شفاء.