الخارجية الفلسطينية تعلن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأثنين عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق في مواجهة الأعاصير التي ضربت الولايات الوسطى في أميركا.
وقدمت الوزارة خلال مذكرة رسمية بعثتها إلى نظيرتها الأمريكية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وأسرهم، متمنية من للجرحى جرّاء الكارثة الشفاء العاجل.
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