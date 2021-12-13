مفتي القدس يدين تصريحات عضو الكونجرس الأمريكي الداعية لتفكيك ونقل الأقصى

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، التصريحات العنصرية التي صدرت عن عضو الكونجرس الأميركي عن الحزب الجمهوري بول جوسار، التي دعا فيها الأمم المتحدة إلى تفكيك المسجد الاقصى المبارك، ونقله من مكانه.

وأكد المفتي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، حصلت الغد على نسخة منه، أن هذه التصريحات العنصرية تتقاطع مع تصريحات أدلى بها الحاخام المتطرف يعقوب هيمن سابقا، والتي دعا فيها الى الحاجة لمهندسين لتفكيك قبة الصخرة من مكانها.

وشدد على أن هذه التصريحات خطيرة جداً ومبالغة في الشطط والعنصرية وتتعارض مع الوضع المقر دوليا بخصوص المدينة المقدسة، ودرتها المسجد الأقصى المبارك.

وقال المفتي، “إن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل فيه، وأن أي قرار للمس به هو مس بعقيدة المسلمين في العالم أجمع”.

وطالب العالم الحر بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تخص القضية الفلسطينية، ورفض المواقف العنصرية المجاملة للمحتل وكسب تأييد الغاصبين لحقوق الشعب الفلسطيني والمعتدين على الأرض والمقدسات.

وناشد سماحة المفتي محمدحسين، الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل أقصى جهودها الفاعلة لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، ونصرتهما بكل الوسائل والطرق المتاحة، للحفاظ على المدينة المقدسة ومنع سياسة فرض الأمر الواقع التي تجري على قدم وساق، على الأرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس ومحيطها، بهدف تغيير ملامحها العربية والإسلامية.