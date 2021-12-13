العاهل السعودي يتلقى رسائل من ملك البحرين وسلطان عمان

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، رسالتين من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان، هيثم بن طارق.
وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هاتين الرسالتين تتعلقان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.
وتسلم رسالة حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، حيث جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.
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