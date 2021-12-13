الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

وإثر لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون، قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس عون أبلغ بيدرسون، أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، لا سيما وأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وفي إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علما أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها السفير بيدرسون في سبيل تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، ومنها العمل على صوغ دستور جديد بالتوافق مع الأطراف المعنيين، وذلك لما فيه مصلحة سوريا وشعبها ودول المنطقة وفي مقدمها لبنان.

من جهته، أطلع بيدرسون، الرئيس عون على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين أمس، مشيرا إلى أنها تهدف إلى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة.

وأعرب عن تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على أراضيها، على رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن، لافتا الى أن الأمم المتحدة تعمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين إلى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في أولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان إلى المشاركة فيها.