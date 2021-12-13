الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري

أفاد مراسلنا بأن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم.
وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اليوم الاثنين، تظاهرات، تلبية لدعوات أطلقتها نشطاء سياسيون ونقابات اليوم الاثنين، للتجمع والتوجه نحو القصر الجمهوري، وذلك للتعبير "عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة".
وأكدت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في بيان في وقت سابق اليوم الاثنين، وقوفها مع "الشعب السوداني في سعيه للحرية، والسلام، والعدالة في مظاهرات اليوم"، وأعربت عن ترحيبها بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين.
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