فلسطين تدين اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحام الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت، والاعتداء على حرس الجامعة والعبث والتخريب بمحتويات الجامعة وممتلكاتها، مؤمدةً أن هذا الاعتداء جزءاً لا يتجزأ من عدوان الاحتلال وحربه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومؤسساته.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، إن هذا الاقتحام امتداداً لهجمة الاحتلال التي تستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية بما فيها مؤسسات التعليم العالي والمدارس في الضفة الغربية المحتلة عامةً وفي القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل خاصةً، وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الاقتحامات.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو إدانة هذا الاقتحام، ورفع صوتها عالياً في وجه ما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءاً وتضييق، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا والمؤسسات التعليمية.