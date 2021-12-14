مجلس السيادة السوداني يؤكد العمل على إتمام المرحلة الانتقالية

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، العمل على إتمام المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وشهد دقلو اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة شراكة بين قوات "الدعم السريع" واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، في كلمة عقب توقيع مذكرة الشراكة، إن المذكرة خطوة استراتيجية تأتي منسجمة مع تطورات القانون الدولي ومواتية لكافة خطوات تطوير قوات الدعم السريع في المجالات العلمية واكتساب المعرفة والتدريب.
وأضاف أن مذكرة الشراكة الموقعة هي امتداد لما ظلت تسعى له قوات الدعم من أجل رفع قدراتها وفقًا لمتطلبات المواثيق والقانون الدولي، معبرا عن رغبته في أن تتطور الشراكة وأن تأخذ طابع الاستمرار من أجل إنشاء قوات مدربة وملتزمة بالمواثيق الدولية.
وفي السياق.. أكد باسكال كوني رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر، في كلمته، أهمية مذكرة الشراكة بين الجانبين لاستنادها إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني وفق معاهدات جنيف، ولكونها تعمل على حماية المرأة والطفل، معبرًا عن امتنانه لعملية التعاون المتنامية بين الجانبين.
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