قوات التحالف العربي تعلن تدمير 4 طائرات مسيّرة في الأجواء اليمنية

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها الجوية دمرت 4 طائرات مسيّرة في الأجواء اليمنية. كما أعلن التحالف عن تنفيذ 31 عملية استهداف "ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية"، مبينا أن "الاستهدافات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 210 عناصر إرهابية بينهم قياديون". وكشف عن "تنفيذ عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، مشيرا إلى "أننا ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم".

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