الجزائر تسجل أول إصابة بمتحور ”أوميكرون”

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

وأفاد "معهد باستور الجزائر" بأن الإصابة تم رصدها لدى "رعية أجنبي وصل إلى الجزائر في 10 ديسمبر"، حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني في مطار هواري بومدين بالعاصمة، أكدت نتائجه إصابته بمتحور "أوميكرون".

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الاثنين إن "أوميكرون" الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا" مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.

وأوضحت المنظمة أنه ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون "أوميكرون" أقل ضراوة من المتحورات الأخرى.