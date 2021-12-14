وزير الخارجية السعودي: نريد أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع إيران وهذا...

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة تريد أن يكون لديها علاقات طيبة مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوقف على تعاون طهران.
وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عقب القمة الـ42 للمجلس التي عقدت في الرياض: نتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا"، واصفا الموقف الإيراني في المحادثات بـ"المقلق".
وأكد أن "دول الخليج هي الأكثر تهديدا بالبرنامج النووي الإيراني"، مصيفا: "نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران".
وتابع أنه "من الأفضل للمملكة أن تكون جزءا من محادثات فيينا لكنها منفتحة على أي آلية للتصدي للمخاوف الخليجية".
وأردف قوله: "لم نشهد حتى الآن أي تغير حقيقي في سلوك إيران".
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