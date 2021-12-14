وزير الصحة اللبناني يحذر من إقفال عام في حال ارتفاع أعداد مصابي...

حذر وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، من اللجوء إلى الإقفال العام مع عدم التزام القطاعات والأفراد بإجراءات كوفيد -19، مما يهدد بارتفاع أعداد المصابين بكورونا في المستشفيات.

وفي تصريح بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قال أبيض: "كلنا نعرف أن الأعداد تتزايد في لبنان، والرقم الذي سجل أمس كان 1470 حالة ولا تزال نسبة الفحوص الموجبة مرتفعة، كذلك نرى تزايدا في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات، وفي الوقت ذاته نشاهد الوضع الوبائي في البلدان المجاورة حيث تسجل أرقام مرتفعة".

وأعلن أن "هناك 8 حالات مؤكدة مصابة بمتحور "أوميكرون" دخلت لبنان وهناك بحث بأكثر من 16 حالة في دائرة الاشتباه، بعضهم أتى من إفريقيا إضافة إلى حالات وافدة من بريطانيا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، ما يؤشر إلى انتشار هذا المتحور في دول عدة، وهي مسألة وقت قبل أن يصل إلينا مسجلا أرقاما وأعدادا أكبر".

وأشار إلى أنه "تم البحث بموضوع التعبئة العامة بسبب الكورونا والتي تنتهي آخر الشهر الجاري، وكان هناك طلب لتمديد حالة التعبئة العامة خصوصا مع تزايد أعداد الإصابات"، مشيرا إلى أن "هناك تخوف كبير مع تزايد الأعداد بأن لا تتمكن المستشفيات من القيام بما عليها لأنها منهكة وجزء كبير من الطواقم الطبية والتمريضية غادر لبنان، لذا نشدد على الجميع على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية".

وأضاف: "نطلب كوزارة صحة التشدد، اكثر بالإجراءات لكن مع الأسف نلحظ عدم التزام من القطاعات والأفراد، وإذا استمرينا على هذه الوتيرة يمكن أن نصل إلى الإقفال العام، فكلما ارتفعت الأعداد في المستشفيات كلما اقتربنا من هذا الإجراء".