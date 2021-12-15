توفي فجر اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، فايز الطراونة، عن عمر ناهز الـ72، بعد معاناة مع مرض عضال.
وشغل الطراونة موقع رئيس الوزراء في الأردن مرتين، الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد الملك الحالي عبدالله الثاني.
وتسلم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988، حيث عمل وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
كما عمل الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.
وولد فايز الطراونة في العاصمة عمان في 1/5/1949، وهو حائز على دكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.