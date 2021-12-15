البرهان: لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسنكمل التحول الديمقراطي

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسيتم استكمال التحول الديمقراطي. وأضاف البرهان في تصريحات له، أن القوات المسلحة ستبقى وفية للشعب السوداني بهدف الوصول إلى انتخابات حرة. وشارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 33 والحرب العليا رقم 21، بأكاديمية نميري العسكرية العليا، بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه ولفيف من قيادات القوات المسلحة.

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