أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، الحرص على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين والرفض القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية.
وأعلن مولوي على حسابه في موقع "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتداولنا بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية، وأكدت خلال الاتصال الحرص على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين والرفض القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف "عرضت للخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية اللبناني: نرفض أن يكون لبنان منصة لبث العداء تجاه أي... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.