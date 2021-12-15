وزير الداخلية اللبناني: نرفض أن يكون لبنان منصة لبث العداء تجاه أي...

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، الحرص على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين والرفض القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية.

وأعلن مولوي على حسابه في موقع "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتداولنا بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية، وأكدت خلال الاتصال الحرص على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين والرفض القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف "عرضت للخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة".