شاهد.. الملكة رانيا تنشر صورة خاصة لعائلتها وترفقها برسالة

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، صورة جديدة صحبة أفراد عائلتها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الملكة برفقة الملك وأبنائهما، الأميرة إيمان، والأمير الحسين، والأميرة سلمى، والأمير هاشم. وعلقت: "عسى أن تزين خيوط السعادة والأمل والصحة عامكم".
ووصل العاهل الأردني وزوجته أمس الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأثنت الملكة رانيا على حسن استقبالهما في أبوظبي، ونشرت صورة علقت عليها: "ما بين حفاوة استقبال ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودفء وانسانية الغالية، أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، كل زيارة إلى أبو ظبي تحمل عبقا مميزا من الطيب والمحبة".
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