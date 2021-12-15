المغرب يعلن تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 23 ديسمبر بسبب كورونا

أعلنت المغرب مجددا عن تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 23 ديسمبر بسبب كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء ، رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء.
وذكرت وزارة الصحة، فى بيان لها ، أن هذه المواطنة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم علاجها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وأضافت أن سلطات وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية المحلية والدولية، إلى جانب إحصاء مخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.
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