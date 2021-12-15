التحالف العربي يعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في جبهة مأرب...

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في جبهة مأرب الجنوبية باليمن.
وقال التحالف في بيان له إنه "دمر منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية".
وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن تنفيذ "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن
"العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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