بمناسبة العيد الوطني الخمسين للبحرين .. ترحيب إماراتي خاص بالقادمين من المملكة...

هنأ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد البحرين بعيدها الوطني الخمسين، وعبر في تغريدة بالخصوص، عن تمنياته للشعب البحريني بـ "دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".

وكتب بن زايد على حسابه في "تويتر" بهذه المناسبة يقول "أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين..متمنيا لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".

وفي بادرة أخرى لافتة من الإمارات، قام مأمورو جوازات دبي بالترحيب بالمسافرين البحرينيين بطريقة خاصة بمناسبة الاحتفال بيومهم الوطني الخمسين، وذلك بوضع ختم يحمل شعار "البحرين قلب وعين".

كما جرت أيضا بالمناسبة إضاءة "البوابات الذكية باللون الأحمر وتزيين منصات جوازات دول مجلس التعاون بورود بألوان علم مملكة البحرين".

وبالمناسبة ذاتها، بعث مصطفى شنطوب، رئيس البرلمان التركي ببرقية تهنئة إلى نظيرته رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، قال فيها: "باسمي وباسم البرلمان التركي، أهنئ مملكة البحرين بيومها الوطني".

وأعرب شنطوب عن ثقته بأن العلاقات المتطورة بين البلدين على أساس الصداقة والأخوة، ستثريها بشكل أكبر الزيارات البرلمانية والاتصالات التي ستتكثف مستقبلا.

يشار إلى أن مملكة البحرين تحتفل في 16 ديسمبر من كل عام بيومها الوطني، ويتزامن هذا التاريخ مع ذكرى تتويج الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة عاهلا للبلاد.