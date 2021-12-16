ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة جائحة كورونا في شهر آذار.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1781.60 دولاراً للأوقية في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1782 دولاراً للأوقية.
وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.13 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 919.08 دولاراً وقفز البلاديوم 3.9 بالمئة إلى 1657.79 دولاراً للأوقية.
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