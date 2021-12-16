القبض على رؤوس كبيرة في تنظيم داعش بالعراق

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على رؤوس كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال رسول، في بيان، إنه جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات في محافظات العراق ابتدأت بقضاء الطارمية من العاصمة بغداد، والتي أُلقي القبض فيها على متهمين اثنين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة.

كما تم إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد، فضلاً عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مُنتسب بجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة بغداد – الكمالية كان يُساوم المواطنين على مبالغ مالية من أجل التعيين.

وتابع أن “الجهاز ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعـش الإرهابية سيتم عرضها في الوقت المُناسب”، لافتاً إلى أنه يعرض الجُزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواعي استخبارية.