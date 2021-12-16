ليبيا.. لجنة ”5+5” تعمل على إعداد جدول حقيقي بأعداد ”المرتزقة” وآليات خروجهم...

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" تعمل على إعداد جدول حقيقي بأعداد "المرتزقة" وآليات خروجهم من ليبيا.
وأضاف اللواء خالد المحجوب أن "الانتخابات هي رغبة ليبية خالصة للخروج من مأزق تكرار المراحل الانتقالية التي حملت العديد من المشاكل".
وأردف في تصريحات متلفزة "الليبيون أصبحوا يشكون في إدارة المجتمع الدولي بشأن الانتخابات الليبية".
وأشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" "تعمل على إعداد جدول حقيقي بأعداد المرتزقة وآليات خروجهم من ليبيا".
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