أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في فلسطين كمال الشخرة تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في رام الله والخليل وطوباس. وأضاف الشخرة أن المصابين الثلاثة قدموا من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون. وتابع أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة. ودعا الشخرة للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهلهم. وناشد من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الفلسطينية تسجل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.