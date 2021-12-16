قال رئيس الجزائر عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي إنه تطرق مع رئيس تونس قيس سعيد إلى الأوضاع الإقليمية والقضايا الراهنة، وتبادلا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وملف ليبيا.
وأكد الرئيس تبون أنه يتفق مع سعيد بأن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون "ليبيا - ليبيا".
وأعرب تبون عن أمله في التخلص من المرتزقة والقوات الأجنبية وعودة الوفاق بين الفرقاء الليبيين.
من جهته، أكد قيس سعيد وجود تنسيق كامل ومستمر بينه وبين تبون بخصوص الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن تونس تدعم الحل "الليبي - الليبي".
وتطرق تبون إلى القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، معلقا عليها آمالا كبيرة من أجل شمل الأمة العربية.
وأكد رئيس الجزائر أن معرفته بتطورات الأحوال في المنطقة العربية تجعله متفائلا، باعتبار "عدم وجود خلافات كبيرة بين الدول العربية إلا تلك المتعلقة بعدم قبول سياسة داخلية لدولة ما".
وندد بتدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية للدول العربية و"ابتهاج" بعضها بانقسام دولة عربية ما، مشددا على أن الجزائر ترفض التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة عربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توافق جزائري تونسي حول ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.