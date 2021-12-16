ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(98ر9) نقطة وبنسبة (25ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (57ر4030) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (59ر4020) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (6) ملايين و(69) ألفًا و(744) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (3ر27) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (8) ملايين و(344) ألفًا و(890) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (017ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (02ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (227) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (74ر3) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (166) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (73ر2) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (61) ألف ريال عُماني وبنسبة (01ر1) في المائة.