لبنان يسجل 60 إصابة بمتحور ”أوميكرون”

سجلت السلطات الصحية في لبنان، نحو ستين إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" الجديد، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق.
وكشف مختبر تشخيص كورونا في الجامعة اللبنانية في بيان عن "نحو ستين إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في لبنان". وأوصى بالتزام الاجراءات الوقائية وأخذ اللقاح لتفادي الكارثة المقبلة.
وقال: "في الرابع من شهر كانون الأول الجاري، تبين للباحثين في مختبر تشخيص الكورونا التابع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، وجود أول حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" في لبنان تم اكتشافها عبر تقنية الـPCR المطورة في المختبر وتأكيدها لاحقا عبر فك الشيفرة الجينية الكاملة".
وأضاف "واليوم، ومع ارتفاع عداد الإصابات بكورونا، يؤكد الباحثون في المختبر نفسه أن عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" ارتفع ليبلغ ستين إصابة مؤكدة سجلت لوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من دول أفريقية عدة ومن إسبانيا ودبي والولايات المتحدة الأميركية، ويتحدث الباحثون أيضا عن وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق في لبنان وأن اكتشاف انتشار المتحور الجديد هو مسألة وقت فقط".
وأشار إلى ان "مختبر تشخيص الكورونا في الجامعة اللبنانية، الذي كان أول من أعلن سابقا ظهور متحوري "ألفا" و "دلتا" في لبنان وتتبع ورصد كافة المتحورات (ألفا، بيتا، غاما ودلتا)، يعمل حاليا على متابعة الحالات الإيجابية بتقنية PCR جديدة دقيقة جدا لكشف "أوميكرون" تعتمد على 5 طفرات خاصة موجودة مجتمعة فقط في المتحور الجديد".
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