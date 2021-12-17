الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ نزل الدولار وعاد التركيز إلى مخاطر التضخم بعد تحركات من جانب البنوك المركزية العالمية لسحب حزم التحفيز التي طرحتها لمواجهة جائحة كورونا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1807.19 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1809.70 دولار للأونصة. وصعد المعدن الأصفر نحو 1.4% هذا الأسبوع، بحسب رويترز.
وزاد الإقبال على الذهب فيما يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أنه سيمهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022.
وصعدت الفضة 0.6% إلى 22.60 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 2.4% إلى 1770.80 دولار، في حين تراجع البلاتين 0.1% إلى 935.48 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.