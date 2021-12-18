مجلس نظارات البجا يعلن تعليق التصعيد في شرق السودان

أعلن مجلس نظارات البجا، اليوم السبت، تعليق التصعيد ضد الحكومة لإعطاء فرصة لعمل لجنة حل أزمة شرق السودان.

ووجه المجلس في بيان له، الشكر لرئاسة المجلس السيادي واللجنة السيادية لحل مشكلة الشرق برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأشاد المجلس بإصدار قرار تعليق مسار الشرق في اتفاقية جوبا حتى تتوافق مكونات الشرق، وقرار تكوين لجنة لتنفيذ القلد، وأخرى لجبر الأضرار التي أحدثها المسار الغريب الذي رفضه شعب الإقليم.

كما أشاد بقيادة دولة جنوب السودان ممثلة في رئيس الوساطة.

وقال: “نعتبر أن هذه القرارات تمثل الخطوة الأولى الصحيحة باتجاه الحل الأقرب لحقيقة الواقع بالإقليم وللتوافق الأقدر على التأسيس لاتفاق حقيقي يجمع عليه أهل الشرق”.

وأضاف، أنها قرارات موفقة وحكيمة تجنب الإقليم الفتنة والاقتتال وتؤمن شرق البلاد، إذ أن قرار تعليق المسار يتيح المناخ الأنسب لجميع أهل الشرق في الجلوس معا والتقرير في شأن المسار.