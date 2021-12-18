دوت الخليج -

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط وسجلت خسارة أسبوعية إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود. تراجع أسعار النفطتراجعت أسعار النفط وسجلت خسارة أسبوعية إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود. وحسب وكالة رويترز أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى73.52دولاراً للبرميل فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو2.1 بالمئة إلى 70.86دولاراً للبرميل. وتراجع برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.

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