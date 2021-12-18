السودان.. حريق يلتهم 1000 نخلة جنوب عبري

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن حريقا ضخما اندلع في أراضي قرية أرو جنوب وحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا في الولاية الشمالية مساء يوم الجمعة، وأتى على نحو ألف نخلة.
كما تعرضت 10 أفدنة من محصول الفول المصري والبصل في مناطق متفرقه للتلف نتيجة ارتفاع الحرارة في محيط الزراعة الشتوية جراء الحريق.
وقال معني الحسن عز الدين شاهد عيان من شباب القرية، إن أهل القرية لم يتمكنوا من إخماد الحريق بالرغم من مشاركة وحدة الدفاع المدني بعبري.
وصرح بأن الرياح ساهمت في امتداد وتوسع الحريق بشكل كبير.
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