البرلمان العربي يعقد جلسته العامة في مجلس النواب الأردني الخميس المقبل

يعقد البرلمان العربي الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يوم الخميس المقبل، في المملكة الأردنية الهاشمية بمقر مجلس النواب الأردني، تلبية للدعوة التي تلقاها عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني.

وفي هذا السياق، أكد العسومي أن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لتلك الجلسة الهامة، يأتي امتداداً للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعلى مدار أسبوع، تشهد قاعات مجلس النواب الأردني فعاليات تمهيدية للجلسة العامة، تبدأ، اليوم الأحد، باجتماع لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة.

كما ينطلق اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الثلاثاء، فيما يعقد، الأربعاء، الاجتماع الخامس لمكتب البرلمان العربي، على أن تختتم الاجتماعات بجلسة عامة تنطلق الخميس المقبل تحت قبة مجلس النواب الأردني.