الاستخبارات العراقية تحبط محاولة لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين إحداهما مضادة للدروع ومعدة للتفجير على الطريق السريع في محافظة بابل".
وأضافت، أن "العبوتين المعدتين للتفجير على رتل تابع للتحالف الدولي، فككت إحداهما من قبل خبير المتفجرات، بينما فجرت الأخرى في مكانها".
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