قرقاش يتحدث عن ”دلالات” احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري

اعتبر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن احتفال بلاده باليوم الوطني القطري، "يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج".
وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي، ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت، وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري".
وأضاف قرقاش: "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".
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