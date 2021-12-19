الدفاعات السعودية تدمر طائرتين حوثيتين مسيرتين استهدفتا مطار أبها

أكدت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مطار أبها الدولي بجنوب غرب المملكة.
جاء ذلك في بيان للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال التحالف، في بيانه، أن مليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات.
وأضاف التحالف أن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزا لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.
وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق، عن إسقاطه طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء باتجاه خميس مشيط.
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